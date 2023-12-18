Görenler hayrete düştü! Kullandığı süpürge aracı gelin arabası oldu

Kocaeli’de Türkan Baylan, şoförü olduğu belediyenin mini süpürge aracını gelin arabası yaptı. Süpürge aracındaki gelin ve damadı görenler gözlerine inanamazken, çiftin şehir turu renkli görüntüler oluşturdu.