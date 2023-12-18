Görenler hayrete düştü! Kullandığı süpürge aracı gelin arabası oldu
Mynet Haber
47 dakika önce
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Kocaeli’de Türkan Baylan, şoförü olduğu belediyenin mini süpürge aracını gelin arabası yaptı. Süpürge aracındaki gelin ve damadı görenler gözlerine inanamazken, çiftin şehir turu renkli görüntüler oluşturdu.
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