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Görenler hayrete düştü! Kullandığı süpürge aracı gelin arabası oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

47 dakika önce

Kocaeli’de Türkan Baylan, şoförü olduğu belediyenin mini süpürge aracını gelin arabası yaptı. Süpürge aracındaki gelin ve damadı görenler gözlerine inanamazken, çiftin şehir turu renkli görüntüler oluşturdu.

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