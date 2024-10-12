Görüntüler Grozni'den! Ortalık mahşer yerine döndü

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bir benzin istasyonunda meydana gelen büyük patlama sosyal medyada gündem oldu. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen olayla ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor.