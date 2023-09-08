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Görüntüleri gören dehşete düştü! Sokak ortasında iki dayısını vurdu

Mynet Haber

Mynet Haber

24 dakika önce

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde işlenen cinayetle ilgili çıkan güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü. Görüntülerde cinayet zanlısı şahsın, iki dayısına tüfekle defalarca ateş ettiği görülüyor.

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