Görüntüleri gören dehşete düştü! Sokak ortasında iki dayısını vurdu
Mynet Haber
24 dakika önce
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Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde işlenen cinayetle ilgili çıkan güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü. Görüntülerde cinayet zanlısı şahsın, iki dayısına tüfekle defalarca ateş ettiği görülüyor.
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