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Göz göre göre öldü! İngiliz turist serinlemek için girdiği ırmakta böyle boğuldu

Mynet Haber

Mynet Haber

40 dakika önce

Antalya Manavgat’ta yüzmek için ırmağa giren İngiliz turist çevredekilerin gözü önünde can verdi. Turistin cansız bedeni dalgıçlar tarafından suya girdiği iskelenin altında bulundu. Turistin suda çırpındığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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