Göz göre göre öldü! İngiliz turist serinlemek için girdiği ırmakta böyle boğuldu
Mynet Haber
40 dakika önce
YORUM YAP0
Antalya Manavgat’ta yüzmek için ırmağa giren İngiliz turist çevredekilerin gözü önünde can verdi. Turistin cansız bedeni dalgıçlar tarafından suya girdiği iskelenin altında bulundu. Turistin suda çırpındığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum