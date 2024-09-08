Gözü yaşlı anneden kayıp kızına çağrı: "Ben sensiz yaşayamam, lütfen geri dön"
Serik’te 3 gün önce evden "Spora gidiyorum" diyerek ayrılarak kayıplara karışan genç kızdan haber alınamıyor. 17 yaşındaki genç kızın annesi gözyaşları içinde kızına seslenerek, "Ben sensiz yaşayamam. Lütfen geri dön" çağrısında bulundu.
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