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1 saat önce

Gözü yaşlı anneden kayıp kızına çağrı: "Ben sensiz yaşayamam, lütfen geri dön"

Serik’te 3 gün önce evden "Spora gidiyorum" diyerek ayrılarak kayıplara karışan genç kızdan haber alınamıyor. 17 yaşındaki genç kızın annesi gözyaşları içinde kızına seslenerek, "Ben sensiz yaşayamam. Lütfen geri dön" çağrısında bulundu.

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