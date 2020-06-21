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Güldür Güldür'de Berkin Elvan pankartı olay oldu! Ali Sunal'dan Eren Bülbül'lü yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 07:13 | Son Güncelleme

Güldür Güldür programı ekibinin 5 sene önce açtığı “Berkin Elvan ölümsüzdür” pankartı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ali Sunal, kendisini ve ekibini hedef alanlara Eren Bülbül paylaşımı ile yanıt verdi.

Güldür Güldür'de Berkin Elvan pankartı olay oldu! Ali Sunal'dan Eren Bülbül'lü yanıt

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür programı ekibinin 5 sene önce sette açtıkları “Berkin Elvan ölümsüzdür” pankartı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Programda rol alan oyunculardan Ali Sunal Güldür Güldür’ü ve kendisini eleştirenlere yine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

14 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Parkı protestolarında biber gazı kapsülüyle başından vurulmuş ve hayatını kaybetmişti. Elvan için ölümünden bir sene sonra 2015 yılında Güldür Güldür ekibi tarafından sette “Berkin Elvan ölümsüzdür” pankartı açılmıştı.

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Pankartın açılmasının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra bu durum yeniden gündem oldu. Pankart sosyal medyada paylaşılarak Güldür Güldür programına ve ekibini yönelik mesajlar ve eleştiriler yağdı.

Sosyal medya hesabından kendisini ve Güldür Güldür’ü hedef alan hesaplara cevap veren Ali Sunal ise Eren Bülbül’ün için ölümünün ardından paylaştığı, “Eren iyi ki varsın… Ve hep var olacaksın güzel kardeşim #iyikivarsıneren” dediği paylaşımını alıntıladı.

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“Eren Bülbül’ü neden paylaşmıyorsun” diyenlere yanıt veren Ali Sunal, “Görmek isteyene! Kavgalar olmasın hiçbir gencimizin burnu bile kanamasın dileğim budur” dedi.

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