Gündem olan anlar! Trump destekçileri tarafından böyle kutsandı
Mynet Haber
32 dakika önce
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ABD eski başkanı Donald Trump, mevcut ABD başkanı Joe Biden karşısında başkanlık yarışının en güçlü adayı konumunda. Trump, destekçileri tarafından dualarla kutsandı. İlginç görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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