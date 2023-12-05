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Gündem olan anlar! Trump destekçileri tarafından böyle kutsandı

Mynet Haber

Mynet Haber

32 dakika önce

ABD eski başkanı Donald Trump, mevcut ABD başkanı Joe Biden karşısında başkanlık yarışının en güçlü adayı konumunda. Trump, destekçileri tarafından dualarla kutsandı. İlginç görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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