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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile Senegalli saat satıcısı arasında gülümseten diyalog! Sosyal medyada gündem oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile Senegalli saat satıcısı arasında geçen diyalogun görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Demir ile Senegalli saat satıcısı arasındaki gülümseten anlar sosyal medyada ilgi gördü.

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