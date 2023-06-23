Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile Senegalli saat satıcısı arasında gülümseten diyalog! Sosyal medyada gündem oldu
Mynet Haber
2 saat önce
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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile Senegalli saat satıcısı arasında geçen diyalogun görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Demir ile Senegalli saat satıcısı arasındaki gülümseten anlar sosyal medyada ilgi gördü.
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