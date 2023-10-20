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Güngören'de ilginç kavga: Fotoğrafını çekip dövmeye devam etti

Mynet Haber

Mynet Haber

31 dakika önce

İstanbul Güngören’de tartışan 2 kişiden biri diğerini tekme, tokat ve yumruk atarak dövdü. Kızgın adam, dayağın etkisiyle yere düşen şahsı fotoğrafını çekip dövmeye devam etti, o anlar kameraya yansıdı.

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