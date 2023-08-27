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Güngören'de inşaata kafasına malzeme düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Güngören'de 17 yaşındaki Yiğit Zamanis, çalıştığı inşaata kafasına vinçten düşen bir malzeme nedeniyle hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk iş gününde hayatını kaybeden Yiğit Zamanis'in ölümü ile ilgili çalışma başlattı.

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