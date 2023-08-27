Güngören'de inşaata kafasına malzeme düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Mynet Haber
1 saat önce
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Güngören'de 17 yaşındaki Yiğit Zamanis, çalıştığı inşaata kafasına vinçten düşen bir malzeme nedeniyle hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk iş gününde hayatını kaybeden Yiğit Zamanis'in ölümü ile ilgili çalışma başlattı.
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