Günlük eşyaları sanata çeviren 21 sıra dışı artist

Sanat hayal gücünün birer eseridir. Gün içerisinde kullandığınız eşyalardan, eskimeye yüz tutmuş parçalardan hatta çöpe atılan birçok şeyi sanata dönüştürebilirsiniz.

Şimdi göreceğiniz fotoğraflarda tam olarak bunu göreceksiniz. İnsanlara ilham perisi ne zaman uğrar hiç belli olmaz ama önemli olan onların hayal gücünü kullanıp ilginç şeyleri sanata çevirebilmesi.

En yaratıcı anne ödülü kesinlikle bu fotoğrafa gelsin! Okulun en havalı kız çocuğunun saçı görenleri kesin hayrete düşürmüştür.



İlham perisinin ne zaman sizi bulacağı belli olmaz derken tam olarak bunu kastediyorduk!



Bu ayının üzerindekiler çiğnenmiş sakız desek, daha da ilginizi çekmez mi?



Kelebek kanatlarının aslında 4 parmaktan oluştuğunu görüyorsunuz değil mi?



Evde kullanmadığınız çarşaf varsa işte size onları yeniden kullanmak için bir neden daha...



Bu fotoğraftan sonra arabanızdaki göçük ve çiziklere farklı bir gözle bakacaksınız! Sanatçı arabayı tamirciye vermektense bakın ne yapmış.



Kim bilir kaç haftasını bu yapıta vermiştir!

