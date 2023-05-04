Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız rahat tavırlarıyla dikkat çekti
Mynet Haber
1 saat önce
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Aksaray’da bir apartmanın bodrum katından motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin sanki kendi motosikletini götürüyormuşçasına takındığı rahat tavrı dikkat çekti.
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