Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız rahat tavırlarıyla dikkat çekti

Aksaray’da bir apartmanın bodrum katından motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin sanki kendi motosikletini götürüyormuşçasına takındığı rahat tavrı dikkat çekti.