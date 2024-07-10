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Kanal Finans

Kanal Finans

1 saat önce

Hacizli araçlarda 'şüpheli araç' kurnazlığı: “Tüm koltukları söküp bidonu koltuk yapmışlar”

Antalya'da haciz yoluyla bağlanan bazı araçların sahipleri tarafından ilginç bir yöntemle almaya çalıştığı ortaya çıktı. Koltuklarını ve değerli parçalarını söken borçlu araç sahiplerinin kendi araçlarını polise ‘şüpheli araç' ihbarında bulunduğu, ardından yediemin ihalesine girerek aracını ucuza aldığı belirlendi. Bu yöntemlerden en ilginci ise koltukları söktükten sonra aracı bir yere park etmek için şoför koltuğu yerine plastik bidonun kullanıldığı araç oldu. Oluşan görüntü, yediemin otoparkının sahibi v çalışanlarını da hem şaşırttı hem güldürdü.

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