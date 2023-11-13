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Hakemin kararını beğenmeyen futbolcular, maçı bırakıp oturma eylemi yaptı

Mynet Spor

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1 saat önce

Rize’de oynanan Rize Özel İdarespor - Çayelispor maçında hakemin, golden önce yapılan faul olduğunu düşündükleri pozisyona düdük çalmaması Özel İdaresporlu futbolcular tarafından oturma eylemi ile protesto edildi.

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