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1 saat önce

Hande Çinkitaş cinayetinde kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi; Baba Çinkitaş tutuklanmadı

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın hakkında yerel mahkeme beraat kararı verdi. Anne Handan Yılmazer karara itiraz ederek İstinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi Nezih Çinkitaş hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme baba Çinkitaş hakkında tutuklama kararı vermek yerine yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararına hükmetti. İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar karşısında yıkıldığını anlatan anne Handan Yılmazer, "Ben adalet istiyorum. Yüreği yanmış bir anne olarak adalet istiyorum. İnanın, dünkü duruşmadan sonra üstümden kamyon geçti resmen neye uğradığımı şaşırdım. Müebbet veriliyor ama tutuklanmıyor" dedi.

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