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Hanife Gürdal: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 15:30 | Son Güncelleme

Evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 'Kocamla vakit geçirmekten çok sıkıldım' diyerek kadın takipçilerine seslendi.

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın yıllar önce yayınlanan evlilik programlarına katılan ve özel hayatıyla aylarca konuşulan Hanife Gürdal, kısa bir süre önce fotoğrafçı Kemal Ayaz ile nikah masasına oturdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Gürdal, kadın takipçilerine seslendiği videoyla yine gündeme geldi.

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"KOCAMLA VAKİT GEÇİRMEK İSTEMİYORUM"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Gürdal, önceki gün paylaştığı videoda "Benim gibi İzmir'den Trabzon'a gelin gelen arkadaşlar var mı? Günde en azından bir kahve için dışarı çıkmaya bayılırım. Benimle bir kahve içmek isteyen arkadaşlar var mı? Kocamla vakit geçirmek istemiyorum. Ağlarmışım... Sinirlerim bozuluyor artık. Artık Kemal'le vakit geçirmek istemiyorum gerçekten" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yarın öbürgün herifte çıkıp hergün aynı pilav yenmiyo derse şaşırmamak gerek
Damat sen de yuh. Bıktırmışsın şimdiden
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