Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp poz verdiler! Yetmedi ellerini içkiyle yıkadılar... Sosyal medyadan görüntülerini paylaşan gençlere gözaltı

DENİZLİ'deki Honaz Tüneli'nde otomobilin üzerine çıkıp, içki olduğu öne sürülen sıvı ile ellerini yıkayan kişilerin tehlikeli yolculuğu tepki çekti. 4 kişi gözaltına alınırken, toplam 7 bin 260 lira para cezası kesildi.