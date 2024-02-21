Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp poz verdiler! Yetmedi ellerini içkiyle yıkadılar... Sosyal medyadan görüntülerini paylaşan gençlere gözaltı
Mynet Trend
43 dakika önce
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DENİZLİ'deki Honaz Tüneli'nde otomobilin üzerine çıkıp, içki olduğu öne sürülen sıvı ile ellerini yıkayan kişilerin tehlikeli yolculuğu tepki çekti. 4 kişi gözaltına alınırken, toplam 7 bin 260 lira para cezası kesildi.
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