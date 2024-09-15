Hasat dönemi başladı: Çiftçiler, bin liranın üzerinde yevmiyeyle çalıştıracak işçi bulamakta zorlanıyor
Kırıkkale'de başlayan domates ve soğan hasadı, kuraklık nedeniyle çiftçilerin sevincini yarıda bıraktı. Yüzde 50'ye varan verim kaybı yaşayan yaşayan çiftçiler, bin liranın üzerinde yevmiye vermelerine rağmen işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi.
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