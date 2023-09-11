Hastanede şoke eden olay! Arbedede göğsüne darbe alan güvenlik görevlisi, bir süre sonra yere yığılıp kalp krizi geçirdi

Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi’nde alkollü olduğu belirlenen 2 şahıs, yakınlarını ziyaret için geldiği hastanede güvenlik görevlileriyle tartıştı. Arbedeye dönüşen tartışmada, şahıslardan biri güvenlik görevlisinin göğsüne yumruk atarken, göğsüne darbe alan güvenlik görevlisi olaydan bir süre sonra kalp krizi geçirdi! Gözaltına alınan 2 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı... Acil servistekl arbede güvenlik kameralarına yansıdı.