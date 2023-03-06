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Hatay'da 6 günlük bebek, genç çiftin hayatını kurtardı! Depremden 10 dakika önce...

Mynet Haber

Mynet Haber

16 dakika önce

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine Hatay'daki 8 katlı evinde yakalanan Ali Tekkalan, deprem gecesi yaşadıklarını anlattı. 6 günlük bebeğinin afetten 10 dakika önce ağlamasıyla hayatta kaldıklarını belirten Tekkalan, “Bebeğim o gece ağlamayıp, bizi rahat uyutsaydı, duvarların altında kalacaktık belki, şükür bebeğimiz iyi ki ağladı” dedi. Binadaki tüm duvarların yıkıldığını anlatan Tekkalan, “Deprem bizi kaldırdı sırt üstü yere attı, yangın merdiveninde insanlar birbirini ezdi” dedi.

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