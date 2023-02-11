Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü! Felaketin boyutunu gözler önüne serdi... Tarla ikiye bölündü
Mynet Haber
51 dakika önce
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Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.
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