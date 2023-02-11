Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü! Felaketin boyutunu gözler önüne serdi... Tarla ikiye bölündü

Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.