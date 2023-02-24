VİDEO

Hatay'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hatay’da bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinde bulunan malzemelerin depremin şiddeti ile düştüğü görüldü.

Kanala Ait Diğer Videolar

Yaşlı adam deprem anında ilk olarak kedisini kurtarmaya çalıştı 00:59

Sismik izolatörlü Elbistan Devlet Hastanesi, ilçenin en güvenli yapısı oldu 03:09

Deprem kayıtlarındaki hata nedeniyle 'Ölü' görünüyor 02:35

Eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı 00:47

Hatay'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı 01:53

Deprem anı Malatya'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı 01:53

Azerbaycanlı Genç Hesabına Yatan 10 Bin Liralık Deprem Yardımını Geri Verdi 03:16

Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlar 'nervürlü' demire dikkat çekti 06:06

Sürekli bağış isteniyor diye sektörü bırakan müteahhidin hiçbir binası yıkılmadı 03:46

Sevgilisinin evinde bıçakla öldürüldü 02:30

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Yaşlı adam deprem anında ilk olarak kedisini kurtarmaya çalıştı

Yaşlı adam deprem anında ilk olarak kedisini kurtarmaya çalıştı

Sismik izolatörlü Elbistan Devlet Hastanesi, ilçenin en güvenli yapısı oldu

Sismik izolatörlü Elbistan Devlet Hastanesi, ilçenin en güvenli yapısı oldu

Deprem kayıtlarındaki hata nedeniyle 'Ölü' görünüyor

Deprem kayıtlarındaki hata nedeniyle 'Ölü' görünüyor

Eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı

Eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı

Hatay'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Deprem anı Malatya'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı Malatya'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.