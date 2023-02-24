Hatay'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hatay’da bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinde bulunan malzemelerin depremin şiddeti ile düştüğü görüldü.
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