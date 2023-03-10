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Hatay'da görevlendirilen 2 bin 700 asker, komando marşıyla kentten ayrıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Hatay'a giderek arama- kurtarma çalışmalarında görev alan 2 bin 700 komando, sloganlar eşliğinde yürüyüp, komando marşını okuyarak kentten ayrıldı.

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