Hava saldırıları düzenleyen İsrail, Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu

İsrail-Filistin çatışmasında beşinci güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aştı, hayatını kaybeden Filistinli sayısı 950'ye ulaştı. Gazze'de tam abluka ilan edildi, İsrail'den "Tam taarruza geçiyoruz" açıklaması geldi. İsrail Ordusu, Lübnan ve Suriye'den roketli saldırı olduğunu duyurdu. Gazze'deki tek enerji santralinin yakıtın bitmesi nedeniyle bugün saat 14.00'te çalışmayı tamamen durduracağı açıklandı. Gazze İslam Üniversitesi de vuruldu.