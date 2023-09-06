Havadan çekilen görüntülerle Mobilyacılar Sitesi’nin durumu gözler önüne serildi
Mynet Haber
1 saat önce
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta sel sularının vurduğu Mobilyacılar Sitesi havadan görüntülendi. Drone görüntüsüyle selin boyutu gözler önüne serildi. Dükkanlarda bulunan mobilyalar dışarı çıkarken, park halindekli araçlar ağır hasar aldı.
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