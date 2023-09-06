VİDEO

Havadan çekilen görüntülerle Mobilyacılar Sitesi’nin durumu gözler önüne serildi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta sel sularının vurduğu Mobilyacılar Sitesi havadan görüntülendi. Drone görüntüsüyle selin boyutu gözler önüne serildi. Dükkanlarda bulunan mobilyalar dışarı çıkarken, park halindekli araçlar ağır hasar aldı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Patronu güvenini boşa çıkarınca evsiz kaldılar! Hamilelik testi travmayı ikiye katladı: Sokakta kalan ailenin "tek isteği" yürek yaktı 02:22

İstanbul'daki sel afetinin büyüklüğü gün aydınlanınca ortaya çıktı! "Az daha boğuluyorduk..." 04:13

Arabasını satın alana üstüne 'bir deste para' verecek 01:36

Havadan çekilen görüntülerle Mobilyacılar Sitesi’nin durumu gözler önüne serildi 01:30

Küçükçekmece'de sel felaketi! Sokaktaki araçlar böyle sürüklendi... 05:30

Başakşehir, Millet Kütüphanesi'nde vatandaşlar sel nedeniyle mahsur kaldı 00:30

Düğün salonunda dehşet anları! Damada kurşun yağdırdı… 00:07

Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nde mahsur kalanlar kurtarılıyor 01:54

İstanbul İkitelli'de dere taştı, mahalleyi su bastı. 00:17

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde insanlar sel nedeniyle sıkıştı 00:05

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Patronu güvenini boşa çıkarınca evsiz kaldılar! Hamilelik testi travmayı ikiye katladı: Sokakta kalan ailenin "tek isteği" yürek yaktı

Patronu güvenini boşa çıkarınca evsiz kaldılar! Hamilelik testi travmayı ikiye katladı: Sokakta kalan ailenin "tek isteği" yürek yaktı

İstanbul'daki sel afetinin büyüklüğü gün aydınlanınca ortaya çıktı! "Az daha boğuluyorduk..."

İstanbul'daki sel afetinin büyüklüğü gün aydınlanınca ortaya çıktı! "Az daha boğuluyorduk..."

Arabasını satın alana üstüne 'bir deste para' verecek

Arabasını satın alana üstüne 'bir deste para' verecek

Havadan çekilen görüntülerle Mobilyacılar Sitesi’nin durumu gözler önüne serildi

Havadan çekilen görüntülerle Mobilyacılar Sitesi’nin durumu gözler önüne serildi

Küçükçekmece'de sel felaketi! Sokaktaki araçlar böyle sürüklendi...

Küçükçekmece'de sel felaketi! Sokaktaki araçlar böyle sürüklendi...

Başakşehir, Millet Kütüphanesi'nde vatandaşlar sel nedeniyle mahsur kaldı

Başakşehir, Millet Kütüphanesi'nde vatandaşlar sel nedeniyle mahsur kaldı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.