VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

Havalimanı'nda yürüyen merdiven durunca vatandaşlar birbirlerinin üzerine düştü

DİYARBAKIR'da hacıları karşılamak için gelenlerin havalimanında oluşturduğu yoğunluk nedeniyle fazla yüke dayanamayan yürüyen merdiven durunca, üstündekiler birbirlerinin üzerine düştü. Olayda 1'i hamile 3 kişi hafif yaralandı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Havalimanı'nda yürüyen merdiven durunca vatandaşlar birbirlerinin üzerine düştü 00:25

Bursa'yı sağanak yağış vurdu! Çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikayı su bastı! Debisi yükselen çayda ceset bulundu 06:48

Yıldırımın çarpan çocukları toprağa gömerek kurtardılar! 01:17

Milli Savunma Bakanlığı: “Kilit kapanıyor” 00:18

"Kayalıklardan düştü" dediği eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açıldı 02:23

Diğer Videolar

Havalimanı'nda yürüyen merdiven durunca vatandaşlar birbirlerinin üzerine düştü

Havalimanı'nda yürüyen merdiven durunca vatandaşlar birbirlerinin üzerine düştü

Bursa'yı sağanak yağış vurdu! Çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikayı su bastı! Debisi yükselen çayda ceset bulundu

Bursa'yı sağanak yağış vurdu! Çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikayı su bastı! Debisi yükselen çayda ceset bulundu

Yıldırımın çarpan çocukları toprağa gömerek kurtardılar!

Yıldırımın çarpan çocukları toprağa gömerek kurtardılar!

Milli Savunma Bakanlığı: “Kilit kapanıyor”

Milli Savunma Bakanlığı: “Kilit kapanıyor”

"Kayalıklardan düştü" dediği eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açıldı

"Kayalıklardan düştü" dediği eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açıldı

Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Sadece yolda yürüyordu... "Boynundan girdi çenesine saplandı"

Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Sadece yolda yürüyordu... "Boynundan girdi çenesine saplandı"

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.