Havalimanı'nda yürüyen merdiven durunca vatandaşlar birbirlerinin üzerine düştü
DİYARBAKIR'da hacıları karşılamak için gelenlerin havalimanında oluşturduğu yoğunluk nedeniyle fazla yüke dayanamayan yürüyen merdiven durunca, üstündekiler birbirlerinin üzerine düştü. Olayda 1'i hamile 3 kişi hafif yaralandı.
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