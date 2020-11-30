MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Kaya oğlunun dövmesini yaptırdı

Hazal Kaya oğlunun dövmesini yaptırdı

30.11.2020 17:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hazal Kaya oğlunun dövmesini yaptırdı

Oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, koluna kendisinin ve oğlu Fikret Ali'nin dövmesini yaptırdı.

Geçtiğimiz yıl oyuncu Ali Atay’la nikah masasına oturan Hazal Kaya, kasım ayında da oğlu Fikret Ali kucağına almıştı.

2887185_99810ab776c936eb391186dec9815eec_640x640

Oğlu ile keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan Kaya, "Hayırlı bir iş için toplandık" notunu düştüğü bir fotoğrafını paylaştı.

2887185_60a588dd60f143fdf8974e0ec685edbd_640x640

DÖVME YAPTIRDI

Takipçilerini heyecanlandıran 30 yaşındaki oyuncu kendisinin ve oğlunun fotoğrafını koluna dövme yaptırdı. Hazal Kaya, işlem bittikten sonra kolunun fotoğrafını takipçilerine göstererek, gönderisinde "Hayırlı işimiz buydu" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bakın doğum gününde ne istedi?Bakın doğum gününde ne istedi?
Genç sevgili akımına uydu! 25 yaş küçük...Genç sevgili akımına uydu! 25 yaş küçük...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

İlginizi Çekebilir

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Diğer Haberler

John Travolta eşini kaybetmişti! Duygu dolu 'teşekkür' mesajı

Eşini kaybetmişti! Duygu dolu 'teşekkür' mesajı

Afra Saraçoğlu’ndan anlamlı doğum günü hediyesi!

Bakın doğum gününde ne istedi?

Tepki çeken görüntülere Demet Akalın'dan açıklama geldi

Yasağı deldiler mi? Demet Akalın'dan açıklama...

Ivana Sert: Şampuanımın içine asit koydular

'Şampuanımın içine asit koydular'

Otostop çekerken kaybolan 14 yaşındaki Eyüp Müge Anlı'da bulundu!

TIR şoförü 3 gün boyunca... 14 yaşındaki Eyüp bulundu!

Yasemin Şefkatli'den aşk dolu paylaşım

Yasemin Şefkatli'den aşk dolu paylaşım

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.