Hazal Kaya oğlunun dövmesini yaptırdı

Geçtiğimiz yıl oyuncu Ali Atay’la nikah masasına oturan Hazal Kaya, kasım ayında da oğlu Fikret Ali kucağına almıştı.

Oğlu ile keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan Kaya, "Hayırlı bir iş için toplandık" notunu düştüğü bir fotoğrafını paylaştı.

DÖVME YAPTIRDI

Takipçilerini heyecanlandıran 30 yaşındaki oyuncu kendisinin ve oğlunun fotoğrafını koluna dövme yaptırdı. Hazal Kaya, işlem bittikten sonra kolunun fotoğrafını takipçilerine göstererek, gönderisinde "Hayırlı işimiz buydu" ifadelerini kullandı.



