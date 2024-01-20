Hem dünyayı geziyor hem para kazanıyor! Tutkusunu gerçekleştirdi 'Nasıl erkeklere kaptırmışız' Makyaj malzemeleri ve oyuncaklarla dolu

Artvin’den Kafkas ülkelerine yük taşıyan "Kafkasların Kraliçesi" lakaplı 32 yaşındaki kadın TIR sürücüsü Esra Yılmaz oyuncaklar, makyaj malzemeleri ve çeşitli aksesuarlarla renklendirdiği şoför mahallini adeta evindeki odasına dönüştürürken uluslararası yollarda bu şekilde tek başına direksiyon sallıyor. Yılmaz, tutkusu olan araba kullanmak ve dünyayı gezmeyi; TIR şoförlüğü mesleğini seçip para kazanarak yaptığını, kadın TIR şoförü olarak gelen tepkilerin de çok güzel olduğunu anlattı.