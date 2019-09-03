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Hepsini bir bir anlattı! Öz kızını istismar edip fuhuşa zorlamış

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı sokakta ağlarken bulunan N.A. (14) adlı kız çocuğu, babasının kendisine cinsel istismarda bulunup, para karşılığı başka erkeklerle birlikte olmaya zorladığını öne sürdü. N.A.'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan F.A. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hepsini bir bir anlattı! Öz kızını istismar edip fuhuşa zorlamış

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece yarısı Reşadiye Mahallesi'nde devriye görevini yürütürken sokak üzerinde bir kız çocuğunun kaldırımda oturup ağladığını fark etti. Ekiplerin yanına gittiği kız çocuğu, babasının kendisini fuhşa zorladığını öne sürdü. Bunun üzerine N.A., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çocuk Büro Amirliği'nde uzmanlar eşliğinde ifadesi alınan N.A., başından geçenleri gözyaşları içinde anlattı. N.A., kendisi 1 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir yakınının yanında kaldığını, öz babası F.A.'nın geçen yıl kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Babasının kendisini para karşılığında erkeklerle birlikte olmaya zorladığını ifade eden N.A., olay günü babasının kendisini taksi ile Çorlu'ya getirdiğini ve daha önceden anlaştığı kişilere teslim ettiğini belirtti. N.A., "Önce bir kişi ile birlikte oldum. Daha sonra 2 kişi ile birlikte olmak için bir eve gittik. Burada bir kişi bana yaşımı sorduğunda 14 olduğumu söyledim. O kişi yaşımı öğrenince benimle birlikte olmadı ve evden dışarıya attı. Dışarıya çıktığımda ne yapacağımı bilemedim ve sokakta ağlarken polis ekipleri beni buldu" dedi.

Polis ekipleri, N.A.'nın ifadesi doğrultusunda Saray ilçesinde emlakçılık yaptığı belirtilen baba F.A.'yı gözaltına alarak Çorlu'ya getirdi. Ekipler, N.A. ile birlikte olduğu belirtilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.

F.A., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.A. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

N.A. ise devlet korumasına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ çorlu Çocuk istismarı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
14 yaşındasın erkeklerle birlikte olurken şikayet etmek aklına gelmiyor ama adam seni evden attığında ağlamayı akıl edebiliyorsun.Baban insan değil ama sen de az pislik değilsin
yazacak söz kelime bulamıyorum eğer gerçekten Allah varsa şu zulmün sonunu getirsin gelsin kıyamet gelsin lanet olsun böyle insanlara yazık bende bir babayım elim ayağım titredi okurken.
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