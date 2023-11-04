Her yer beyaza büründü! Araçlar yolda kaldı... Kar altında zincir mesaisi
Mynet Haber
1 saat önce
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Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar yağmasıyla sürücüler zincir takarak yoluna devam etti. Öte yandan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı.
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