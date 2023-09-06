Heybeliada’da feci kaza! Yaşlı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Elektrikli araçların sıklıkla kullanıldığı adalarda akıl almaz bir kaza yaşandı. Heybeliada'da kontrolünü kaybeden bir elektrikli araç sürücüsü, yolun kenarında bekleyen bir kadına hızla çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.