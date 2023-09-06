Heybeliada’da feci kaza! Yaşlı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Mynet Haber
1 saat önce
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Elektrikli araçların sıklıkla kullanıldığı adalarda akıl almaz bir kaza yaşandı. Heybeliada'da kontrolünü kaybeden bir elektrikli araç sürücüsü, yolun kenarında bekleyen bir kadına hızla çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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