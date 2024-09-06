Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

Hindistan’dan Almanya’ya giden bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Hindistan uçağının Erzurum Havaalanı'na acil iniş yapmasıyla Erzurum hava sahası da uçuşlara kapatıldı.