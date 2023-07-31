Hipodromda 6 kişinin yaralandığı tekme, yumruk ve kürekli kavga kamerada
Mynet Haber
38 dakika önce
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İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda at sahibi iki grubun tekme, yumruk ve kürekli kavgasında 6 kişi yaralandı. Tarafların şikayetçi olmadığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
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