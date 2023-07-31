Hipodromda 6 kişinin yaralandığı tekme, yumruk ve kürekli kavga kamerada

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda at sahibi iki grubun tekme, yumruk ve kürekli kavgasında 6 kişi yaralandı. Tarafların şikayetçi olmadığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.