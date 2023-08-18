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Hırçın Karadeniz sularında yürekler ağza geldi! Çocukları feryat figan ağladı: 'Anne baba ses ver!'

Mynet Haber

Mynet Haber

31 dakika önce

Yozgat’tan Samsun'a gelen ve serinlemek için denize giren aileden 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde kaybolan aile fertlerini dalgıçlar kısa sürede bularak sağ çıkardı, çocukların anne-babalarının peşinden feryatları ise yürekleri dağladı.

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