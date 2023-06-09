Hırsızların pişkinliği 'pes' dedirtti: Bırakılan notu gören vatandaş şoke oldu
Mynet Haber
38 dakika önce
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde inşaat halindeki binaya girerek elektrik kablolarını çılan hırsızlar, duvara 'nasıl çaldık' yazarak kayıplara karıştı. Bırakılan notu gören inşaat sahibi ve çalışanlar şoke oldu.
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