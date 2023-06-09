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Hırsızların pişkinliği 'pes' dedirtti: Bırakılan notu gören vatandaş şoke oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

38 dakika önce

Kastamonu’nun Cide ilçesinde inşaat halindeki binaya girerek elektrik kablolarını çılan hırsızlar, duvara 'nasıl çaldık' yazarak kayıplara karıştı. Bırakılan notu gören inşaat sahibi ve çalışanlar şoke oldu.

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