Hırsızlık için girdiği iş yerinde polise direnince yaka paça gözaltına alındı

Adana'da kıyafet çalmak için kapı camını kırdığı mağazaya girerken yaralanan Ö. D. (38), gelen polis ekiplerine direndi. Tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmayı reddedince müdahale eden polis, Özlem D.’yi yaka paça gözaltına aldı.