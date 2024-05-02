Hırsızlık için girdiği iş yerinde polise direnince yaka paça gözaltına alındı
Mynet Haber
1 saat önce
Adana'da kıyafet çalmak için kapı camını kırdığı mağazaya girerken yaralanan Ö. D. (38), gelen polis ekiplerine direndi. Tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmayı reddedince müdahale eden polis, Özlem D.’yi yaka paça gözaltına aldı.
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