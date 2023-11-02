İBAN ile ödeyeceğim dedi, sahte dekont gösterip alışveriş yaptı

Arnavutköy’de bir işletmeye giren kişi yaklaşık 700 TL’lik alışverişini yanında nakit para ve kartlarının olmadığını belirterek internet bankacılığı üzerinden havale veya EFT yaparak ödemek istediğini belirtti. İşletme de çalışan kişinin onaylaması üzerine alışveriş yapan şahıs, çalışan kişinin gösterdiği banka hesabına ödeme yaptığını belirterek dekont gösterip iş yerinden ayrıldı. Üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen ödemeleri hesaba gelmeyen işletme dolandırıldığını iddia etti.