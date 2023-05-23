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Icardi'den Simge Sağın paylaşımı

Mynet Spor

Mynet Spor

1 saat önce

Süper Lig'in yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile özdeşleşen Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı yine gündem oldu. Arjantinli yıldız, şarkıyı söylerken çektiği anları sosyal medya hesabından paylaştı ve güzel sanatçı Simge Sağın'ı etiketledi.

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