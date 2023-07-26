'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...

İstanbul’da bir kadın kocasının gittiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı. Etrafa "İçeride bir sürü adam köpükleniyor. Ben deli değilim" diyen kadın, masaj salonunun kapısını tekmeleyerek çalışanlarla da kavga etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Çevredekiler kadını sakinleştirmeye çalışırken bir adamın "Bu şekilde burayı basarsanız siz suçlu olacaksınız" sözlerine kadın, "Neden ben suçlu oluyorum? Zorunuza mı gitti?" diye karşılık verdi.