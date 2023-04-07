İçi altın dolu battaniyeyi yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdi

Deprem bölgesine yardım etmek isterken altınlarından oldu... Bayburt’ta temizlik işçisi olarak çalışan Mecnun Şener isimli vatandaş, içi altın dolu battaniyeyi yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdi. 2 ay sonra altınlarını bozdurmak için evde bulunan diğer battaniyenin arasına baktığında hayatının şokunu yaşayan Mecnun Şener, "Yardım etmek isterken mağdur olduk, mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum" dedi. Şener ailesi, deprem bölgesinden gelecek umutlu haberi bekliyor.