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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bu dönemde 57'si bombalı eylem olmak üzere 68 eylem önlendi"

Mynet Haber

Mynet Haber

44 dakika önce

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 120 günde 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden 25’inin üst düzey yönetici konumunda olduğunu söyledi.

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