İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bu dönemde 57'si bombalı eylem olmak üzere 68 eylem önlendi"
Mynet Haber
44 dakika önce
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 120 günde 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden 25’inin üst düzey yönetici konumunda olduğunu söyledi.
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