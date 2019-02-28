İddaa ihalesini Şans Girişim Ortak Girişim kazandı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin 11 Şubat'ta ihale gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında bugünden geçerli olmak üzere 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır." denildi.
'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'
''Pes eden ben olmayacağım''
Erzurumspor maçının saati belli oldu
Abdülkadir ve Yusuf açıklaması!
Terim'den İstiklal Marşı göndermesi!
Ağaoğlu isyan etti! 'Pervasız...'
Q7 gerçeği ortaya çıktı
Piatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladı
İşte Ersun Yanal'ın tarihi konuşması!
Ve Wanda Nara her şeyi açıkladı! Ayrılık...
Valbuena açıkladı! 'Kariyerimde ilk...'
Cihat Arslan'ın yeni takımı belli oldu!
Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum