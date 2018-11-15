G.Saray şokta! Şampiyonluk oranları...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranlarıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitme kararı aldı.
Yapılan değişikliğin ardından Süper Lig'in lideri Başakşehir, 2,30'luk oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Başakşehir'in ardından gelen Galatasaray'a ise 2,35 oran verildi. Beşiktaş'ın oranı ise 3,75 olarak duyuruldu.
Öte yandan iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'ye 30,00 oran belirledi. Trabzonspor'un oranı ise 150,00 olarak ilan edildi.
İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI
2,30 Başakşehir
2,35 Galatasaray
3.75 Beşiktaş
30.00 Fenerbahçe
30.00 Kasımpaşa
50.00 Antalyaspor
50.00 Malatyaspor
150.00 Trabzonspor
150.00 Ankaragücü
150.00 Göztepe
150.00 Konyaspor
300.00 Bursaspor
500.00 Sivasspor
1.000.00 Alanyaspor
1.000.00 Erzurumspor
1.000.00 Kayserispor
1.500.00 Akhisarspor
3.000.00 Ç.Rizespor
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