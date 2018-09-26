İddaa Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi

İddaa, 2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Galatasaray'ın favori olduğu oranlarda Kasımpaşa'nın Trabzonspor'a nazarak daha favori olması dikkat çekti.

İşte takımların şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.20

Beşiktaş:3.00

Fenerbahçe: 5.50

Başakşehir: 6.00

Kasımpaşa: 25.00

Trabzonspor: 40.00

