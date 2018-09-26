İddaa Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi

İddaa, 2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Galatasaray'ın favori olduğu oranlarda Kasımpaşa'nın Trabzonspor'a nazarak daha favori olması dikkat çekti.
İşte takımların şampiyonluk oranları:
Galatasaray: 2.20
Beşiktaş:3.00
Fenerbahçe: 5.50
Başakşehir: 6.00
Kasımpaşa: 25.00
Trabzonspor: 40.00
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