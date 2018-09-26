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İddaa Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.09.2018 22:36 | Son Güncelleme

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonluk oranlarını güncelledi. Açıklanan oranlara göre geçen yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon da Süper Lig'in favorisi...

İddaa Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi

İddaa, 2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Galatasaray'ın favori olduğu oranlarda Kasımpaşa'nın Trabzonspor'a nazarak daha favori olması dikkat çekti.

İşte takımların şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.20
Beşiktaş:3.00
Fenerbahçe: 5.50
Başakşehir: 6.00
Kasımpaşa: 25.00
Trabzonspor: 40.00

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig iddaa şampiyonluk

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