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İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı!

27.09.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, yarın akşam Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Ajax deplasmanında sınav verecek. Temsilcimizde çok sayıda eksik bulunuyor. Bu karşılaşmada açılan oranlar ise dikkat çekti. Ajax'a 1.06, Beşiktaş galibiyetine 12.0 oran açıldı.

İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı!

Temsilcimiz Beşiktaş'a İddaa oranlarında adeta şans tanınmadı. Yarın akşam Amsterdam'da oynanacak mücadelede Ajax'a 1.06 oran açıldı. Beşiktaş galibiyetine ise 12.0 verildi. Beraberlik için 5.60'lık oran belirlendi.

SAKATLAR ETKİLEDİ

Ajax, şu anda oldukça formda bir takım. Beşiktaş'ın da eksikleri epey fazla. Futbol otoriteleri Ajax'ı galibiyete yakın görüyor fakat İddaa, çok keskin oranlar açtı.

Beşiktaş'ta 11 futbolcu sakatlıkları nedeniyle zorlu deplasmanda yer alamayacak.

İşte eksikler: Atiba, Alex Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, Larin, Montero, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
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