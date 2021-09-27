İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı!

Temsilcimiz Beşiktaş'a İddaa oranlarında adeta şans tanınmadı. Yarın akşam Amsterdam'da oynanacak mücadelede Ajax'a 1.06 oran açıldı. Beşiktaş galibiyetine ise 12.0 verildi. Beraberlik için 5.60'lık oran belirlendi.

SAKATLAR ETKİLEDİ

Ajax, şu anda oldukça formda bir takım. Beşiktaş'ın da eksikleri epey fazla. Futbol otoriteleri Ajax'ı galibiyete yakın görüyor fakat İddaa, çok keskin oranlar açtı.

Beşiktaş'ta 11 futbolcu sakatlıkları nedeniyle zorlu deplasmanda yer alamayacak.

İşte eksikler: Atiba, Alex Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, Larin, Montero, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip.

