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İki aile birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, silah... 6 yaralı

Mynet Haber

Mynet Haber

8 dakika önce

Mardin'de akıllara durgunluk veren bir kavga olayı meydana geldi. Kentte, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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