İki aile birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, silah... 6 yaralı
Mynet Haber
8 dakika önce
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Mardin'de akıllara durgunluk veren bir kavga olayı meydana geldi. Kentte, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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