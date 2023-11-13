İki motosikletli ölümüne yarıştı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki sürücünün motosikletlerinin üzerine yatarak ölümüne yarış yaptıkları anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Gençlerin 150 kilometre hıza ulaştıkları ise diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi.