İki motosikletli ölümüne yarıştı! O anlar saniye saniye görüntülendi
Mynet Haber
1 saat önce
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki sürücünün motosikletlerinin üzerine yatarak ölümüne yarış yaptıkları anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Gençlerin 150 kilometre hıza ulaştıkları ise diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi.
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