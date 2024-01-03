İkinci el otomobil alacaklara çok önemli uyarı! Plakada yok şaside var! O detay sizi milyarlarca liralık zarardan kurtaracak
Kanal Finans
1 saat önce
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İkinci el otomobil satışlarında satıcıların hasarlı araçları plakalarını değiştirip, satmaya başladığı belirtildi. Otomobil satın alacak vatandaşlara, şasi sorgulaması yapmadan araç almaları durumunda hasarlı araç uyarısı yapıldı.
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