VİDEO

İkinci kattan üzerine kedi düştü! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Mynet Haber

Mynet Haber

35 dakika önce

İstanbul'da kaldırımda oturan bir kişinin üzerine binanın ikinci katından kedi düştü. Neye uğradığını şaşıran kişi kısa süre şaşkınlık geçirdi ve elinde bulunan cep telefonu yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

İstanbul Boğazı’nda mayın hareketliliği! Vatandaş fark etti, denizin dibinden çıkarıldı 01:27

Ankara'da MKE fabrikasında patlama 01:11

İkinci kattan üzerine kedi düştü! Neye uğradıklarını şaşırdılar 02:02

TEM Otoyolu'nda tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi 00:28

Tarlasına dadanan zehirli yılanı eliyle yakalayıp pet şişeye böyle koydu 01:16

Selman, TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı 01:20

'Emeklilik hayali kuruyorduk! Şoke olduk' Günlerdir kamyonet kasasında yaşıyorlar: "Kiracıları insafa davet ediyorum" 04:38

Kızılırmak'ı o halde gören balıkçılar dehşete kapıldı, oltaları bile siyaha döndü! Nehrin yüzeyinde gizemli manzara: 2 ihtimal üzerinde duruluyor 02:19

Çanakkale'deki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor 01:31

Ağrı Dağı'nda korkutan anlar! Sıcak havanın etkisiyle eriyen kar sele neden oldu 00:43

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

İstanbul Boğazı’nda mayın hareketliliği! Vatandaş fark etti, denizin dibinden çıkarıldı

İstanbul Boğazı’nda mayın hareketliliği! Vatandaş fark etti, denizin dibinden çıkarıldı

Ankara'da MKE fabrikasında patlama

Ankara'da MKE fabrikasında patlama

İkinci kattan üzerine kedi düştü! Neye uğradıklarını şaşırdılar

İkinci kattan üzerine kedi düştü! Neye uğradıklarını şaşırdılar

TEM Otoyolu'nda tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi

TEM Otoyolu'nda tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi

Tarlasına dadanan zehirli yılanı eliyle yakalayıp pet şişeye böyle koydu

Tarlasına dadanan zehirli yılanı eliyle yakalayıp pet şişeye böyle koydu

Selman, TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı

Selman, TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.