İkinci kattan üzerine kedi düştü! Neye uğradıklarını şaşırdılar

İstanbul'da kaldırımda oturan bir kişinin üzerine binanın ikinci katından kedi düştü. Neye uğradığını şaşıran kişi kısa süre şaşkınlık geçirdi ve elinde bulunan cep telefonu yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.