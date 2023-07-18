İkinci kattan üzerine kedi düştü! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Mynet Haber
35 dakika önce
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İstanbul'da kaldırımda oturan bir kişinin üzerine binanın ikinci katından kedi düştü. Neye uğradığını şaşıran kişi kısa süre şaşkınlık geçirdi ve elinde bulunan cep telefonu yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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