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İlk defa ‘Arap tavşanı’ ile karşılaştılar! Vatandaşların kurduğu diyalog izleyenleri güldürdü

Mynet Haber

Mynet Haber

33 dakika önce

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi. İlk defa Arap tavşanı gören vatandaşların kurduğu diyalog izleyenleri güldürdü.

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