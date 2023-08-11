İlk defa ‘Arap tavşanı’ ile karşılaştılar! Vatandaşların kurduğu diyalog izleyenleri güldürdü
Mynet Haber
33 dakika önce
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi. İlk defa Arap tavşanı gören vatandaşların kurduğu diyalog izleyenleri güldürdü.
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